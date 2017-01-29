Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Eskişehir'de:

ESKİŞEHİR (AA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “17-25 Aralık döneminde, ‘Bu daha nedir ki Tayyip Erdoğan ve ekibine öyle şeyler yapacağız ki… Turpun büyüğü daha ortaya çıkmadı’ dediler. ‘Turpun büyüyü heybede’ dediler. Zaman içinde gördük ki Hillary ablaya umut bağlayanlar, heybeden turp çıkacağını söyleyenler, gördüler ki sandıktan Trump çıktı.” dedi.

Çelik, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen “Odunpazarı İlçesi Üye Buluşmaları” etkinliğinde yaptığı konuşmada, TBMM’nin anayasa değişikliğini kabul etmesinin ardından, ülkenin gündemini referandum oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye’nin önemli süreçten geçtiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

“Tarihçiler gelecekte birçok şeyi yazacaklar, özellikle AK Parti dönemi için çok şeyler yazacaklar. Diyecekler ki ‘İstikrar bu dönemde yakalandı.’ Türkiye’nin bu istikrarından dolayı rahatsız olanları yazacaklar. Partinin kurucularından biri olarak söylüyorum ki 2002 yılından beri başımıza gelmedik kalmadı. Bazılarını medyadan gördünüz ancak bazılarını biz hissettik. Sizin yaşadığınız 367’dir. Kapatma davası diye bir şey koydular, 17-25 Aralık diye bir savsata tablosunu önümüze koydular, Gezi olaylarını önümüze koydular. 15 Temmuz darbesiyle milleti karşı karşıya bıraktılar. Döviz kıskacı ile ekonomimizi zor duruma düşürmeye çalıştılar. Ve baş belası olan bu ülkeden terk ettirmedikleri terör belası ile karşı karşıya bıraktılar. Bunların dertleri gayet açık. Türkiye istikrara kavuşmasın. Hicret, hizmet ve himmet gibi önemli kavramlarla milletin gözünü boyayan ama perde arkasında başka şeylere hizmet eden bir yapı ile 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldık.”

– “15 Temmuz ihanete hizmet diyenlerin bir planıydı”

Türkiye düşmanlarının Çanakkale ve Dumlupınar’da Mustafa Kemal’i karşılarında bulduğunu anlatan Bakan Çelik, şunları söyledi:

“15 Temmuz’da Sevr’i hedeflediler. Türkiye’yi bölüp parçalayacaklardı. Bu sefer de karşılarında Recep Tayyip Erdoğan’ı buldular. 15 Temmuz sıradan bir olay değildir. 15 Temmuz ihanete hizmet diyenlerin bir planıydı. Niyetleri ihanet, görüntüde hizmetti. Hizmet ediyoruz diye size gösterdiler. Ama aslında yaptıkları ihanetti. Şantajla para topladılar. Topladıkları paralara himmet dediler. Himmet diye toplanan paraları çok farklı yerlerde kullandılar. Foyaları ortaya çıkınca Türkiye’den kaçmaya başladılar. Kaçarken de buna kaçış demediler, hicret dediler. Hicret, hizmet ve himmet gibi önemli kavramlarla milletin gözünü boyayan ama perde arkasında başka şeylere hizmet eden bir yapı ile 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldık. Yabancı ülkelerin seçimlerini himmet paraları ile gerçekleştirdiler. Hillary ablaya güvendiler, ümitlerini bağladılar. 17-25 Aralık döneminde, ‘Bu daha nedir ki Tayyip Erdoğan ve ekibine öyle şeyler yapacağız ki… Turpun büyüğü daha ortaya çıkmadı’ dediler. ‘Turpun büyüyü heybede’ dediler. Zaman içinde gördük ki Hillary ablaya umut bağlayanlar, heybeden turp çıkacağını söyleyenler, gördüler ki sandıktan Trump çıktı.”

Bakan Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir konuşmasında Meclisin kabul ettiği anayasa değişikliğine ilişkin getirilecek sistemin İslam’a uygun olmadığını iddia ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Bu getirdiğiniz sistem İslam’a uygun değil.’ Biz de şunu söylüyoruz İslam’a uygun olanı getir hemen kabul edelim. TBMM’nin tarihi ihanet yaptığını söylüyor, oysa TBMM tarihi bir görev yaptı. Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak, halkın verdiği yetkiyi yerinde kullanarak, tarihinde şerefle anılacak bir görevi ifa etmiştir. Rahmetli Erbakan diyor ki başkanlık, rahmetli Demirel diyor ki yapamadık, ‘Başkanlık sistemi gelmeliydi Türkiye’ye gücümüz yetmedi’ diyor. Rahmetli Özal, Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki başkanlık sistemi. Çok şükür bu ekibe nasip oldu bu görev. Onlara rahmet, milletimize başarılar diliyorum. Önümüzdeki süreçte ‘Ne esaret ne vesayet anayasaya evet’ diyeceğiz. Diyorlar ki tek adam sistemini getiriyorlar, biz de diyoruz ki tek adam sistemi değil, bu büyük bir iftira olur. Ama şunu derseniz kabul ederiz, tek kaptan sistemine doğru gidiyoruz. Tek kaptan sistemi, son derece önemli. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan.’ Tek kaptan. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Çift başlılık hep sorun oluşturmuştur.”

Rahmetli Özal, Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut ile rahmetli Demirel ve Tansu Çiller’in aynı partide olduklarını hatırlatan Çelik, “Şimdi başkanlık sistemini yine halk seçiyor, çift başlılık da ortadan kalkıyor. Amerika 45’inci başkanını seçti. 200 yıla aşkın sürede 45 başkan. Biz 60 yıl içinde 65’inci hükümeti kuruyoruz. Her sene neredeyse bir hükümet kurmuşuz. Onlarda süre belli, seçimi kazandıktan sonra herkes işine bakıyor. Bir daha seçim konuşulmuyor. Tek kaptan.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, konuşmasının ardından İl Başkanı Dündar Ünlü ile merkez Tepebaşı ilçesinde düzenlenen etkinliğe geçti.