Giden arabadan inip oyun havası oynadı, bagajda göbek attı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki Süleyman Şahin, otomobiliyle yaptığı tehlikeli ve çılgın şovlarla görenleri şoke etti. Otomobiliyle seyir halindeyken bir anda giden otomobilden aşağıya inen ve oyun havası oynamaya başlayan genç şoför, yaptığı çılgınlıklarla hayrete düşürdü. Çılgın şoförün yaptıkları bununla da sınırlı değil. Kullandığı otomobili seyir halindeyken bagaja çıkarak oyun havası oynayan Süleyman Şahin, otomobilini kullandığı sırada şoför koltuğundan kalkarak arka koltuğa geçip oyun oynamaya devam ediyor. Şahin bu tehlikeli hareketlerini trafiğe kapalı yollarda yapıyor.

“Bu hareketleri trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum”

Bu işi hobi olarak yaptığını dile getiren Süleyman Şahin, “Ben daha önce internette bir video seyretmiştim. O video dikkatimi çekti ve hoşuma gitmişti. Acaba ben bunların daha iyisini yapabilir miyim diye sordum kendi kendime. Bu yaptığım hareketleri yurt dışında yapıyorlardı. Ben de bu hareketlerin Türk versiyonunu yapmak istedim. ‘Erik dalı’ şarkısı eşliğinde oynadım. Ben bu işi eğlenerek yapıyorum. Arabalar ile uğraşmayı seviyorum. Bu ayrı bir sevda. Her insanın bir hobisi vardır. Bu da benim hobim. Ben bunları trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum. Kimseyi hiçbir şekilde tehlikeye atmıyorum. Ben aynı anda trafiğe kapalı alanlarda araba giderken arka koltuğa geçerek oynayabiliyorum. İlk başta bu videoyu attığımda tepki almıştım ancak trafiğe kapalı alanlarda bunları yaptığımı söylediğimde vatandaşların da hoşuna gitti” dedi.

Şahin Binici – Erdi Demür

