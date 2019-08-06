Gidengelmez Dağları'nda organik doğal bal üretiyor
KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ile Antalya'nın Akseki ilçeleri arasında yer alan Gidengelmez Dağları'nda, 43 yıllık arıcılık yapan emekli devlet memuru Hasan Kocademir, ürettiği organik bal ve poleni satarak geçimini sağlıyor.
1976 yılından beri arcılık yapan emekli devlet memuru Hasan Kocademir, tek başına 15 yıldır aynı bölgede doğal ve organik bal polen ve kendi geliştirdiği Anadolu ırkı arı üretiyor.
Aynı zamanda Manavgat Bal Üreticileri Birliği Başkanı olan Hasan Kocademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıl devlet memurluğu yaptığını söyledi.
1976 yılında arıcılık yapmaya başladığını ifade eden Kocademir, "O zamandan beri arıcılık yapıyorum. En kaliteli balı bu bölgede üretiyorum. Doğada olmayı seviyorum. Arıcılık yaparak doğada olmak beni çok mutlu ediyor. Onun için bu işi keyifle ve severek yapıyorum." dedi.
Ürettiği balın müşterilerinin hazır olduğunu anlatan Kocademir, "Bir kovandan mevsim iyi olursa 10-15 kilo bal alabiliyorum. Mevsim çok iyi olmazsa 5-7 kilo arasında bal alıyorum. Pazarlama diye bir sorunum yok. Eylül ayında bal sağımı yaparım. Yıllardan beri beni tanıyan ve benden bal alan müşterilerim var onların bal ihtiyacı karşılarım, elimde bal kalmaz." diye konuştu.
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