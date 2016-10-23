Giresun mutfağı görücüye çıktı

Türkiye’de vejetaryen mutfağıyla belli Giresun yöresel yemekleri, kilo almaktan kaçınanların ilgi odağı oldu. Giresun’da yetiştirilen lahana, pezik, galdirik gibi bitkilerden yapılan yemeklerin yanı sıra fasulye turşusu, kiraz ve karayemiş kavurmaları en beğenilenler arasında yer aldı.

Giresun yemeklerini tanıtan ve isteyenlere ikram eden Saime Öncü, Giresun mutfağını uzun yaşamın sırrı olarak değerlendirdi.

Öncü, “Giresun iyice organik ve dinç beslenen bir il. Bunun için de uzun yaşadığı zaten saptandı. Biz de burada bu uzun yaşamın sırrı olan Giresun yemeklerini tanıtıyoruz. Iyice yöre halkının kendi yetiştirdiği ya da doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yapılan yemek yemek çeşitlerimiz bulunmaktadır. Sofralarımızın baş tacı lahanadır. Lahananın bir fazla değişiklik yemeği yapılır. Bunlardan en çok takdire değer lahana çorbası, dolması ve diblesidir. Tekrar pazı olarak bilinen pezik yemeği vardır. Doğada yetişen galdirik dediğimiz bitkinin kavurması yapılır. Kiraz ve karayemiş ile fasulye turşuları ve kavurmaları da mutfağımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Ayrıca darı ekmeğini de unutmamak gerekir.” dedi.