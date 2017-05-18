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Giresun’da 3.0 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere kadar merkez üssü Giresun’un Barçaçakırlı köyü olan ve derinliği 6,8 kilometre, şiddeti ise 3.0 olarak ölçülen depremde her hangi can ve mülk kaybı olmadı.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:01

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere kadar merkez üssü Giresun’un Barçaçakırlı köyü olan ve derinliği 6,8 kilometre, şiddeti ise 3.0 olarak ölçülen depremde her hangi can ve mülk kaybı olmadı. öte taraftan, bir hafta öncede merkez üssü Giresun’un Keşap ilçesi olan ve yerin 7,8 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Resul Yanbul

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