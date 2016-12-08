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Giresunda okullara kar tatili

Yetkililerden alınan bilgiye takriben, kar yağışı nedeniyle Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

08 Aralık 2016 Perşembe, 11:36
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Yetkililerden alınan bilgiye takriben, kar yağışı nedeniyle Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Dereli ve Giresun merkeze bağlı Okçu köyünde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

65 köy yolu ulaşıma kapandı
Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya kadar, kar yağışı nedeniyle Giresun merkezde 10 köy almak üzere, Çanakçı ilçesinde 3, Doğankent ilçesinde 8, Espiye ilçesinde 11, Eynesil ilçesinde 5, Güce ilçesinde 15, Keşap ilçesinde 8, Piraziz ilçesinde 1 ve Tirebolu ilçesinde 4 köye ulaşım sağlanamıyor. Belediye ve Özel Idare ekipleri göre kapalı köy yollarının açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. 

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