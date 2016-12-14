Giresunda tekstil firmasına FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Giresun ve İstanbul’da etkinlik gösteren bir firmaya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasına yönelik Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca operasyon düzenlendi. Polis kadar düzenlenen operasyonda firmaya ait fabrikalar ile iş yerlerinde arama yapıldı.

Aralarında firma sahipleri ile işyeri yöneticilerinin de bulunduğu 5 birey gözaltına alındı.

Resul Yanbul