Giresunlu Trump görenleri şaşırtıyor

Türkiye’den ABD’ye en fazla göç veren iller aralarında özellikle Yağlıdere ilçesi ile öne çıkan Giresun bu defa verdiği göçler ile değil de geçtiğimiz günlerde ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump’a benzerliği ile dikkat çeken eski Köprübaşı Belde Belediye Başkanı Abdullah Topçu ile gündeme geldi. ABD’de Başkan seçilen ve dünya genelinde ‘Emlak Kralı’ olarak tanınan Donald Trump’a gerek vücut yapısı gerekse saç rengi ve stili ile epeyce benzeyen Topçu, Donald Trump gibi bir siyasetçi. Trump ile aynı yaşta olan Abdullah Topçu (70), 2004 yılında Görele ilçesine emrindeki Köprübaşı beldesine Belediye Başkanı seçildi. Fakat sonradan meydana çıkan belediyeler yasası ile 2014 yılında Köprübaşı beldelikten düşünce Topçu’nun da başkanlık serüveni 10 yılın peşinde sona ermiş oldu. Geçmiş yıllarda filmlerde de rol bölge Trump gibi bir dönem Topçu da film ve dizilerde oynadı.

ABD seçimlerinin sonrası Başkan Donald Trump’a benzerliği ile fotoğrafları sosyal medyada şipşak yayılmaya başlayan Topçu, bu duruma oldukça şaşırırken, benzerliğin de keyfini çıkartıyor. Giresunlu Trump’ı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Donald Trump’u ve ABD seçimlerini televizyonlardan peşine düşüp takip eden vatandaşlar biranda karşılarında Trump’u gördüklerini sanarak hayret yaşıyor. Bir Takım vatandaşlar ise bu durumu

Dünyada her insanın bir ikizi vardır” teorisine dayandırıyor.

Donald Trump gibi giyimine ve saçlarına çok siklet verdiğini gösteren ve gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Topçu, “Saçlarının senelerdir aynı model. Ben Trump’ı görmeden önce de saçım çocukluğumdan, gençliğimden beri de böyle. Giyimimde rastlantı yok ben başlıca ekip elbise giyiyorum. Fotoğraflarım internet ortamında yayılıyor ve sağ olsunlar benzetiyorlar. Bu durumdan oldukça memnunum.Bir dünya liderine benzetilmek hoş bir şey. İnşallah birde yüreğimiz benzeyebilse daha güzel olacak” dedi.

Giresunlu Trump Abdullah Topçu, ABD Başkanı Donald Trump’a Giresun’dan bir mesaj göndermeyi ihmal etmeyerek ABD’de yaşayan Fethullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fethullah Gülen’in de iadesini istedi. Topçu, “Kendisinden isteğimiz, geçmişten bu yana Türk-Amerikan dostluğunu bitmiş yapı etmesi ve diğer taraftan inşallah FETÖ’yü Türkiye’ye teslim etmesi” diyerek Türk halkının hassasiyetini gündeme getirdi.

Bekir Öztürk