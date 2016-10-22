Giresunlular, Yenikapıda Kuşdili ile haberleşti

Giresun’un Çanakçı ilçesine emrindeki Kuşköylülerin yüzyıllardır haberleşme aracı olarak kullandığı kuşdili Yenikapı’da yankılandı. Kuşköylülerin tanıtım nedeniyle yaptığı haberleşme ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.

Coğrafyanın dağlık olması sebebiyle geçmiş yıllarda haberleşme arabulucu olan kuşdilinin günümüzde de yaygın olarak kullanıldığını belirten Kuşköyü Dernek Başkanı Rıfat Köçek, “Günümüzde cep telefonları olsa da hala yöre halkımız bu dili yaşatıyor. Burası gibi çok kalabalık alanlarda dahi yöre halkımız birbirini ıslıkla haberleşerek bulmaktadır. Cep telefonunun şarjı bitebilir, çekmeyebilir fakat kilometrelerce mesafedeki kişilerle kuşdili ile haberleşme imkanı olabilir” dedi.

Kuşdili konuşanlardan biri olan Ali Kaplan ise, “Kuşdili ile her şekilde haberleşebilirsiniz ancak yalnızca sevdalık yapamazsınız. Çünkü haberleşirken köyde cümbür cemaat duyar” diye konuştu.