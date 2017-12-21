Girilmez garaj

Gökmeydan Mahallesi Yeni Bahar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın garaj girişinin tam ortasında elektrik direği bulunuyor. İnşaatın müteahhit firması sahibi Orhan Sönmez, binayı yapmadan 2 yıl önce direğin orada olduğunu belirtirken, kaldırılması için defalarca telefon etmelerine rağmen mağduriyetlerinin giderilmediğini söyledi. Sönmez, “Biz bu inşaatı yaparken bu direğin burada olduğunu biliyorduk. Belediyeden resmi ruhsatımızı aldık, inşaatımıza başladık. Kaldırılması için dilekçe yazdık, ama bu dilekçenin fotokopisini almadık. Unutmuşuz. 3 buçuk, 4 ay önce tekrar dilekçe verdik. ‘Bu direği kaldırın, garajı kullanamıyoruz’ dedik. Bize 11. ayın 14’ünde yazı geldi. ‘Ekiplerimiz tespiti yaptı. 15 gün içinde direği kaldıracağız’ dediler. Bugün ayın 20’si, direk hala kaldırılmadı. Defalarca telefon etmemize rağmen bu direk hala duruyor. Garajı da benim müşterilerim kullanamıyor. Bu evin 2016’nın temmuz veya ağustos ayında iskanını aldım. 1 buçuk senedir müşterilerim bu garajı kullanamıyor. Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi OEDAŞ’la telefon kayıtlarımı inceleyebilirsiniz. Defalarca sekreterim de telefon etti, müşterilerim de telefon etti, mühendisim de telefon etti. Müşterim mağdur. Bizim 10 lira borcumuz olduğu zaman gelip elektriğimizi mühürleyebiliyorlar, üç gün geçtiği zaman ceza yağmuruna tutabiliyorlar. Kanunsuz bir şey istemiyorum ki. Devlet bana ruhsat vermiş, garaj vermiş. Garajımın önünde direk var. Vatandaş kullanamıyor. Biz de garaj var diye vatandaşa ev satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Direğin yeri Ocak ayında değiştirilecek

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada ise, vatandaşın ikamet etmekte olduğu binanın garaj girişinin önünde yer alan elektrik direğinin, kamunun kullanımındaki tretuvara önceki yıllarda mevcut binalara engel olmayacak şekilde tesis edildiği belirtilerek, “Ancak eski binaların yıkılarak yerine yeni binaların yapılması nedeniyle direğin bulunduğu yere yeni bina projesinde garaj girişi konulmuştur. Vatandaşımız Kasım ayı içerisinde kurumumuza bu konuyla ilgili başvurusunu yapmış olup, konuyla ilgili yatırım planımız kapsamında yardımcı olacağımız bilgisi kendisine bildirilmiştir. Söz konusu talep yatırım planına alınmış olup, direğin yerinin değiştirilmesi Ocak ayında gerçekleştirilecektir” denildi.

Çağatay Gür – Murathan Yıldırım

