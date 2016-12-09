Girişimci adayları sertifikalarını aldı

ANKARA (AA) – Akyurt Belediyesinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile işbirliği yaparak düzenlediği girişimcilik kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Akyurt Ankara Evi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, destek verdikleri işletmelerin Türkiye genelinde üretim yapan işletmelerin yüzde 98’ini oluşturduğunu söyledi.

Verilen eğitimler sonucunda işletme kuran girişimcilere 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar faizsiz, geri ödemeli kredi imkanı sağlandığını anlatan Biçer, işletmelerin kendini geliştirerek ihracat kapasitesine sahip olacak kadar büyüyebileceklerini kaydetti.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da özellikle ilçe dışından, diğer ilçelerden gelerek kursa katılanların çoğunlukta olduğunu duyduğunda mutlu olduğunu belirterek, “Çünkü biz diğerlerine göre daha küçük bir ilçeyiz ama kurs açarak katkı sağladık. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu dönemde KOSGEB’in bu imkanı sağlamasından dolayı Recep beye ve devletimize, hükümetimize teşekkür ediyorum. İnşallah ileride işletmelerinizin açılışlarında da birlikte oluruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 30 kişiye sertifikaları verildi.