Girişimci kadınlar ekmeğini “sabundan” çıkarıyor

KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve yerinde üretimi amaçlayan proje ile kırsal kesimdeki kadın girişimciler, doğal sabun üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organize ettiği projeyle kırsaldan kente göçün önlenmesi ve topyekun kalkınma amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 ilçede üretimde artışın sağlanması için tarıma ve tarım projelerine destek verdiklerini belirterek, “Üretmek Sizden, Destek Büyükşehirden” sloganıyla başlattıkları desteklerin süreceğini dile getirdi.

Akyürek, mahalleye dönüşen köy ve beldelerde ekonomik çeşitlilik, mali destek ve doğal ürünlere yönlendirme amacıyla doğal sabun yapımı projesini başlattıklarını belirterek, projeyle kırsaldan kente göçü önlenmeyi ve topyekun kalkınmayı hedeflediklerini söyledi.

Akyürek, “Projeye katılan aileler, ürünlerini satış merkezlerine satarak aile bütçelerine ekonomik katkı sağlayacaklar. Doğanhisar, Ilgın, Güneysınır, Cihanbeyli ve Emirgazi ilçelerinde 19 kadın çiftçi, doğal sabun üretimi yapmaktadır. Üretilen sabunlar belediyenin satış merkezinde piyasaya sunuluyor.” dedi.

– “Aileme ve bana gelir kapısı oldu”

Konya’nın Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Kezban Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın dışında çalışma imkanı bulamadığını söyledi.

Mahallede, Büyükşehir Belediyesinin doğal sabun yapımı projesine ilişkin tanıtım toplantısı yapılacağını duyduğunu ve kendisinin bu toplantıya katıldığını aktaran Çelik, bu işi yapmaya karar verdiğini ve sabun üretimine kısa süre önce başladığını anlattı.

Proje kapsamında sabun yapımına yönelik kısa süreli eğitim aldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

“Sabun yapımının geçim kaynağımı teşkil edeceğini tahmin etmezdim. İşe yaradığımı hissediyorum ve daha mutluyum. Doğal sabun yapımına başladıktan sonra hayata bakış açım da değişti. Aileme ve bana gelir kapısı oldu. Üretim yaparak verimli olduğumu hissediyorum. Ürünlerimiz de doğal olmasının yanı sıra içinde herhangi bir kimyasal katkı bulunmuyor. Cilde iyi geliyor. Tamamen doğal olduğu için de ilgi görüyor. Çok sayıda sipariş alındığını öğrendim. Üretimi hızlandıracağız.”

Çelik, sabun yapımını, “Bahçede kendiliğinden yetişen ‘baytıran’ ve ‘arı’ otu adını verdiğimiz bitkileri topluyoruz ve kurutuyoruz. Bunun hoş ve güzel bir kokusu var. Sonra tencerede zeytinyağı veya ayçiçek yağını belirli bir dereceye kadar kaynatıyor, kurutulan otu ekleyerek karıştırıyoruz. Hamur kıvamında elde edilen malzemelerin plastik kalıba dökülerek, yaklaşık 2 ay beklemesi gerekiyor.” şeklinde anlattı.