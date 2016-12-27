SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde düzenlenen girişimcilik kursuna katılanlar belgelerini aldı.

Şarkışla Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Hüseyin Himmetoğlu, odada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, odaları ve KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kursuna 90 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kursa katılanlara teşekkür eden Himmetoğlu, “Önümüzdeki günlerde gelen talepler doğrultusunda inşallah bu kurslarımıza devam edeceğiz. Kursumuza katılarak belgelerini alan kursiyerlerimize girişimcilik sertifikalarının hayırlı olmasını temenni ediyor ve iş hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

KOSGEB hibelerinden faydalanmak için düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 90 girişimciye gruplar halinde belgeleri verildi.