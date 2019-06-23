Girişimcilik seminerine katıldı, pastane açtı
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesinin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki kurslarında kadınlar meslek edinme imkanı buluyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karapürçek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezindeki pastacılık eğitimini tamamladı.
Girişimcilik seminerlerine de katılan Ersin, pastane açarak, internet üzerinden sipariş almaya başladı.
"Hayallerine destek vereceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçedeki kadınların sosyal hayatın içerisinde yer alması için çalıştıklarını belirtti.
Balcı, Altındağ Belediyesine bağlı faaliyet gösteren 24 merkezde Altındağlı kadınlara, pastacılıktan dikiş nakışa, dil eğitiminden müziğe kadar birçok alanda kurs verdiklerini ifade etti.
Başkan Balcı, şunları kaydetti:
"Kurslara katılan birçok kadın hayallerine kavuşma fırsatı buluyor. Açtıkları işletmelerle hem hayalleri gerçek oluyor hem de ekonomiye katkı sunuyorlar. Altındağ Belediyesi olarak biz de kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Onların hayallerini gerçekleştirmesi için destek vereceğiz."
-
Çocukları teknolojiyle tanıştıran yaz okulu
-
Yenimahalle Belediyesinden gelin adaylarına ücretsiz gelinlik
-
Girişimcilik seminerine katıldı, pastane açtı
-
Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
-
Eskişehir'de vagonlardan mekanik parça hırsızlığı
-
Sivas'ta sis
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]