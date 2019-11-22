GittiGidiyor ve Koçtaş’tan iş birliği

İSTANBUL (AA) – Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, ev, dekorasyon ve yapı market kategorilerine ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş’ı kullanıcılarıyla buluşturdu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliğiyle ilk kez bir online pazar yerinde mağaza açan Koçtaş, e-ticarette kendi sitesi dışında ilk kez farklı bir kanal kullanmaya başladı.

Koçtaş’ın GittiGidiyor’daki mağazasında banyo ve mutfak ürünlerinden aydınlatmaya, el aletleri ve hırdavattan dekorasyona kadar binlerce ürün seçeneği tüketicilere sunuldu.

– Yapı market ve tadilat kategorisi hızla büyüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, platformlarında bir önceki yıla göre bu yılın ilk yarısında en çok büyüyen kategoriler içinde ilk sırada yapı market ve tadilat kategorisinin geldiğini hatırlatarak, “Günümüzde hem profesyoneller hem de evde tadilatını kendi yapan pek çok kişi, tüm bu ihtiyaçları için internet üzerinde kolayca alışveriş yapabilmenin konforunu tercih ediyor. Bu anlamda yapı market ve tadilat kategorisi platformumuzda son dönemde en çok büyüyen kategorilerin başında yer alıyor. Biz de kullanıcılarımızın bu yoğun ilgisini göz önünde bulunduruyor, daha çeşitli ve kaliteli ürünleri onlarla buluşturmak için önemli iş birlikleri yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kantarcı, perakendenin güçlü oyuncularının e-ticaret platformlarında ve online pazar yerlerinde yerlerini almalarının çok önemli olduğunu aktararak, “Klasik perakendeciler bu sayede hem kendilerini ulaşmak istedikleri kitlelere daha fazla yaklaştırabiliyor hem de satış kanallarını artırabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, daha fazla perakende oyuncusunun e-ticarete entegre olmasının e-ticaret sektörüne katkı sağlayacağını anlatan Kantarcı, bu doğrultuda Koçtaş gibi büyük ve güçlü bir markayı GittiGidiyor’a dahil etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

– “İlk online pazar yeri iş birliğini GittiGidiyor ile yaptık”

Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ise GittiGidiyor ile yaptıkları iş birliğinin ilk online pazar yeri iş birlikleri olduğunu belirterek, bu adımın Koçtaş için çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Müşterilere ulaşmak için Koctas.com.tr dışında ilk defa bir pazar yeri üzerinden ilerlediklerini, GittiGidiyor iş birliğinden dolayı çok heyecanlı olduklarını aktaran Özpamukçu, şunları kaydetti:

“Karşılıklı olarak birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu ilişkiyi güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Dijital dünyanın, offline dünyanın kataloğu olduğunu düşünüyoruz. Yolculuğumuzun odak noktasını çoklu kanal stratejimiz oluşturuyor. Müşterilerimiz, büyük mağazalarımız, mahalleli formatımız olan Fix mağazalarımız, mağazalarımızda yer alan hızlı sipariş ekranı kiosklar ve dijital kanallarımız aracılığıyla bize Türkiye’nin her yerinden rahatlıkla ulaşabiliyor. Kendi kanallarımızın yanı sıra online pazar yerlerinde de aynı deneyimi sunarak daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte fark yaratan yenilikçi projelere imza atmayı planlıyoruz.”

İnternet sitelerinde ve mağazalarında geçerli olan tüm kampanyalarını GittiGidiyor kullanıcılarına da sunacaklarını ifade eden Özpamukçu, “Çoğu Koçtaş’ın kendi markalı ürünlerinden oluşan 11 ana kategoride yaklaşık 2 bin 500 ürünümüzle GittiGidiyor’da satışa başladık. Bu ürün sayısını kademeli olarak artıracağız. Hedefimiz, en az 10 bin ürünü kullanıcılarla buluşturmak.” ifadelerini kullandı.