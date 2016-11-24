"Göç hukukunun boşluğu hak ihlallerine sebep olur"

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Türkiye’nin yaşadığı göç hukuku uzmanı açığını kapatmak için 15 Ekim-20 Kasım tarihleri aralarında beş hafta süren, toplam 48 saatlik bir sertifika programı düzenledi. Programın amacının göç hukuku alanındaki data açığını kapatmak olduğunu dile getiren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Avrupa Birliği Hukuku Uzmanı Serçin Kutucu, “Milletlerarası Hukuk, AB Hukuku ve Türk Hukuku edinmek üzere göç hukuku kavramını üç başlık aşağıda ele aldık. Çünkü bu son gelişmeler doğrultusunda Türk Hukuku’nda yapılan düzenlemeler büyük oranda AB Hukuku düzenlemelerine uyum sağlama amacıyla çıkarıldı. Bundan Böyle bu alanda AB Hukuku mehaz kanun. O da elbette uluslararası hukuka gönderme yapıyor. Göç hukuku aşina bir bölge değil. Bu konuda çok büyük bir uzman açığımız var ve bu son beş yılda yaşanan özellikle göç akınlarıyla yeterince kadro yetiştiremeden büyük bir yükümlülüğün altına girdik. Bizim amacımız hukukçularımızı cesaretlendirmek. Onlara gerekli yasal aparatları sağlamaktır’’ dedi.

Başta uygulamacı hukukçulara ve avukatlara karşın olarak bu programı düzenlediklerini söylen Serçin Kutucu, sözlerine söyle devam eti; ‘’sonradan hâkimlerimize, savcılarımıza ola ki kolluk güçlerini de içine katarak bir program aranje etmek istiyoruz. Yani keza uygulamacıların keza adliyenin keza idarenin ayrıca de sivil toplum kuruluşlarının bu konuda bilgilenmesini ve ülkemizde minimum standartların sağlandığı, temel insan haklarının korunduğu, hukuk kurallarının kararlı ve yeknesak olarak uygulandığı bir hukuk düzeninin oluşmasını istiyoruz.’’

‘’GÖÇ HUKUKUNUN BOŞLUĞU HAK İHLALLERİNE SEBEP OLUR’’

Son olarak bu alandaki boşluğun açabileceği sorunlara değinen Kutucu, hak ihlallerine dikkat çekerek , “Mülteciler fazla kırılgan bir grup. Onlardan faydalı hale getirmek isteyenler olacağı gibi, mültecilerin de kendi toplumsal hayatlarında insan hakları ihlalleriyle karşılaşabiliriz. Bu da ülkemizde kamu düzenin ve toplumsal yaşayışın bozulması anlamına kazanç. O yüzden ülkemize gelen mültecilerin durumlarının iyileştirilmesi ve burada entegrasyonlarının sağlanması için çalışmalar yürütmeliyiz. Bu problemleri sorunsuz ve barışçıl bir şekilde çözüme ulaştırmalıyız. Çünkü toplumsal huzurumuz için çok kayda değer bir konu” dedi.



HÜSEYİN ÇAKMAK-ŞEYDA CEYLAN