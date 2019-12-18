Göçmen çocuklar “salsa ve horon” ile eğlendi
ANKARA (AA) – MUHAMMED NURİ ERDOĞAN – Türkiye'ye çeşitli nedenlerle göç eden çocuklar, Başkentte horon ve salsa öğrenerek eğlenceli vakit geçirdi.
Gönüllü Hatice Yiğit ile Feyza Yıldırım Sungur, Türkiye'deki göçmen çocukların toplumsal ve kültürel uyum sürecine destek olmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Suriye, Irak ve Kazakistan uyruklu göçmen çocuklar, Ankara'da Türk çocuklarla dans atölyesinde bir araya geldi.
Dans atölyesinde salsa ve horon öğrenen çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
Etkinliği düzenleyen gönüllü Hatice Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda savaşlar, çatışmalar, kuraklık ve yoksulluk gibi birçok nedenden ötürü dünyada bir göç dalgasının olduğuna işaret etti.
Göçmen ve mültecilerin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Yiğit, toplumsal kültür ve uyumun gözardı edildiğini dile getirdi.
Türk ve göçmen çocukların birbirine uyum sağlaması amacıyla dans etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Yiğit, şunları söyledi:
"Dans atölyemizde Suriye, Irak, Kazakistan'dan gelen çocuklar ve Türk çocuklar yer aldı. Çocukların birçoğu ilk kez dans etti. Çocuklar maalesef zor koşullarda hayatlarını devam ettiriyor. Göçmenlerle ilgili ülkemizde çok negatif düşünceler hakim. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü gibi özel günleri değerlendirerek, göçmenlerin uyum sürecine katkı sağlamak ve göçmenlere yönelik Türk toplumunda empati oluşturmak için etkinliler yapmaya çalışıyoruz."
– "Kültürlerarası uyuma destek olmak istiyoruz"
Yiğit, Türkiye'de göçmen sayısının çok fazla olduğunu ifade ederek, Suriye gibi Orta Doğu ülkelerinden gelenlerin birçoğunun kendi topraklarına geri dönemeyeceklerini, birlikte yaşama kültürünün öğrenilmesi gerektiğini belirtti.
"Göç ve medya" alanında çalışmalar yapmak istediğini anlatan Yiğit, şöyle devam etti:
"Medyada göç konusu ne yazık ki ya çok az işleniyor ya da daha çok negatif olaylar gündeme getiriliyor. Bu da toplumda olumsuz düşüncelere sebep oluyor. Bu tür olayların önüne geçmek adına bireysel olarak birtakım çalışmalar yapmak istedik. Arkadaşım Feyza Yıldırım Sungur ile bu çalışmaları gönüllü olarak yürütüyoruz. Sanat yoluyla kültürlerarası uyuma destek olmak istiyoruz. Projemize destek için bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz var ama henüz bir destek bulamadık. Dans etkinliğimizin de bizi desteklemek isteyenlere bir çağrı olmasını istiyoruz."
Yiğit, göçmen çocuklarla daha önce karikatür çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, etkinliklerini bir defaya mahsus yapabildiklerini söyledi.
Projelerinin büyümesini ve geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen Yiğit, şunları kaydetti:
"Destek bulduğumuz takdirde resim, müzik, tiyatro, el sanatları gibi sanatın farklı dallarını kullanarak çocuklara 3'er aylık eğitim programı düzenlemek ve sonrasında bunun somut çıktılarını da sergilemek istiyoruz. Dans gösterileri yapalım, tiyatro oyunu ortaya çıkaralım, resim sergisi açalım istiyoruz."
– "Dans ederek güzel bir yolculuk yaptık"
Dans eğitmeni Mesut Sonat da oyun, eğlence ve sanatsal faaliyetlerde bulunmanın zor süreçlerden geçen insanlar için büyük moral kaynağı olduğunu, kötü tecrübeler yaşayan göçmen çocuklarla eğlenceli müzikler eşliğinde dans ederek güzel bir yolculuk yaptıklarını ifade etti.
Suriye'den göç eden 14 yaşındaki Bekri Dabaa da yaptıkları danslarla güzel zaman geçirdiklerini ve fırsat buldukça bunu devam ettireceğini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
11 yaşındaki Oğuzhan Yiğit de arkadaşlarıyla eğlendiklerini ifade ederek, dansı sevdiğini ve özellikle horon tepmenin farklı ve eğlenceli bir dans olduğunu kaydetti.
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