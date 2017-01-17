Göçmen kuşlara yiyecek desteği

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Mucur ve Boztepe ilçeleri sınırlarında yer alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti’ndeki göçmen kuşlara, köylüler yiyecek desteğinde bulundu.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği üyeleri ile çevre köylerde yaşayanlar, büyük kısmı donan göldeki az sayıda göçmen kuş için tahıl, bakliyat ve yeşil sebze bıraktı.

Dernek Başkanı Ömer Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın tamamen kuruyan gölde, su seviyesinin yağışların etkisiyle biraz arttığını söyledi.

Gölün az da olsa tuzlu yapıya sahip olduğunu belirten Çetiner, “Flamingoların burada olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Flamingolar buradaki bakteriler ve sert kabuklularla besleniyor. Giriş seviyesindeki tuz oranı düşük ancak orta noktalarda yüksek. Bu nedenle de neredeyse gölün 5’te 4’ünün donmuş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kuşların yaşam alanını daraltıyor.” dedi.

Çetiner, havaların biraz ısınmasına rağmen özellikle kıyı kesimlerinde halen çözülme olmadığını bildirdi.

Genelde kuşların beslenme alanlarının kıyılarda olduğunu dile getiren Çetiner, şöyle konuştu:

“Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yağışların etkisiyle belli bir doluluk oranına sahip, inşallah bu yağışlar devam eder ve temmuz, ağustosta su görürüz. Az sayıdaki kuşlarımız burada konaklamaya devam ediyor. Göldeki su oranı arttıkça kuş sayımız da artacaktır. Son dönemlerde suyun çok az olmasına rağmen kuşlarımız yine buraya gelmeye devam etti. Çünkü Seyfe Gölü, kuşların toplanma noktası. Göç yolunda olduğu için değişik bölgelerden gelen kuşlar, belli süre burada dinleniyor, besleniyor ve oraya gelen grupları da aralarına alarak yollarına devam ediyor.”

Çetiner, değişik zamanlarda 187 kuş türüne ev sahipliği yapması ve endemik bitkiler barındırması nedeniyle önem taşıyan gölün, Ramsar Sözleşmesi dahil 3 ayrı kararla koruma altında bulunduğunu sözlerine ekledi.