Gödene Mahallesine kapalı pazar yeri

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Gödene Mahallesi’nde yapıma sürekli kapalı Pazar yeri inşaatı çabuk devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ile birlikte Gödene Mahallesi’nde Meram TOKİ Konutları’nın bulunduğu bölgede yapımı devamlı kapalı pazar yeri inşaatında incelemelerde bulundu.

Gödene Mahallesi’nde kapalı pazar yeri inşaatının hızla devam ettiğini bildiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Burasının kotu yüksek olduğu için özellikle kış döneminde pazar alışverişleri epeyce sıkıntılıydı. Nüfus olarak da bir yoğunluk var. Kapalı pazar yeri inşaatımız çabuk devam ediyor. İnşallah 2 ay içerisinde bu çalışmaları tamamlayarak açılışını yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Arsa alanı 8 bin 144 metrekare olan Gödene Kapalı Pazar Yeri’nin inşaat alanı ise 3 bin 810 metrekare.