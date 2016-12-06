Göğsüne tekme atılan gencin hayatını kaybetmesi

KONYA (AA) – Konya’nın merkez Karatay ilçesinde çıkan kavgada göğsüne tekme atılmasının ardından fenalaşan gencin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, aldıkları eşkal doğrultusunda kaçan Mustafa T. ve R.E.Z’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E.Z. tutuklandı, Mustafa T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akabe Mahallesi’nde hafta sonu Burak Kenan (17), arkadaşı M.E.A. (15) ile elektrikli bisikletle gezdiği sırada, elektrikli bisikletle gezen Mustafa T. (19) ve R.E.Z. (17) ile “yan bakma” meselesinden kavga etmiş, göğsüne tekme atılması sonucu fenalaşan Kenan’ın iki kez duran kalbi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştırılmıştı.

Kenan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.