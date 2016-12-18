Gökçek: İhanet içimizdeydi

Başkan Gökçek tweet’lerinde, öncelikle ailelere, “Kayseri patlaması yüreğimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diliyoruz” diyerek, başsağlığı dileğinde bulundu. Ancak bazılarının, kınamasıyla bile alay etmeye çalıştığına dikkat çeken Başkan Gökçek, “Kaç defa söyledim, 7 düvele karşı çarpışıyoruz. Bir süre daha bu sıkıntıları yaşayacağız. Her zorluğun sonu kolaylıktır. Terör örgütlerinin ardındaki dış güçler olduğunu bilmeyen kalmadı” değerlendirmesini yaptı.

“İstihbarat elemanlarının isimlerini teslim ettiler”

Devletin elindeki imkanları elinden geldiği dek kullandığını vurgulayan Başkan Gökçek, ardından şu tweet’leri paylaştı:

“İstihbarat deniliyor, elbette istihbarat. Oysa FETÖ’cü köpekler, PKK ve öteki terör örgütlerine 15 Temmuz öncesi MİT’in ve polisin bütün istihbarat elemanlarının isimlerini teslim ettiler. PKK bu ajanlarımızı anında infaz etti. İhanet içimizdeydi. Yeni yeni toparlanıyoruz fakat şehitler veriyoruz. İnşallah bugünler de geride kalacak. Kenetlenelim. Bu, karşının moralini fazla bozuyor. Ben Ankara’da polis ve jandarmanın ne dek tedbir aldığını, gece gündüz 24 saat kontrol yaptıklarını biliyorum. Ama karşınızda sınırsız ihanet içinde bulunanlar var. Üzüntü şu; ya bu dek tedbire karşın aradan sızarsa? Biz elimizden geleni yapacağız. Beni en mutlu eden şey Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, CHP ve MHP genel başkanlarının, ilk önce terör olaylarına karşısında açık tavırları. İnşallah bu şiddet işlerin de üstesinden geleceğiz.”