Gökçek, Rus milletvekilleriyle görüştü

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Ankara’ya davet edilen Rusya Federasyonu Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski ve beraberindeki milletvekilleri ile görüştü.

Gökçek, makamındaki görüşmede, Rus heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Jirinovski’nin bir Türkolog olduğunu, Türkiye’de uzun yıllar yaşaması nedeniyle Türkçeyi de iyi derecede anlayıp konuşabildiğini söyledi. Jirinovski’nin Türkiye ziyaretinin, Türk-Rus ilişkileri için olumlu olacağına inandığını belirten Gökçek, “Sayın Jirinovski burada bulunduğu sürede Türkiye’de bazı diplomatik temaslarda bulunacak, ayrıca bazı televizyon kanallarına da çıkıp görüşlerini belirtecek.” dedi.

Gökçek, Rus uçağının düşürülmesi olayıyla iki ülke arasındaki soğukluktan çok rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu olayın Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak için FETÖ’cüler tarafından yapıldığını söyledi.

Jirinovski de Gökçek’e teşekkür ederek, partisinin etkinlik ve seçmen desteği olarak son seçimlerde neredeyse ülkenin en güçlü ikinci partisi olduğunu söyledi. Partisinin, tüm milletvekilleri ve seçmenleriyle Türkiye’ye sevgi duyduğunu dile getiren Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm icraatlarını hem iç hem de dış siyasetteki tavrını sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Jirinovski, FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Moskova’da bütün gece uyumadıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soğukkanlı simasını televizyonda gördükten sonra Türkiye’nin sağlam bir zemin üzerinde olduğunu anlayarak rahatladıklarını söyledi. Jirinovski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişimine karşı tutumunu, duruşunu, soğukkanlılığını ve FETÖ ile mücadelesini takdir ettiklerinin altını çizdi.

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupasına Türkiye’nin de katılmasını beklediklerini vurgulayan Jirinovski, Türkçe olarak, “Ne sağcıyız ne solcuyuz; futbolcuyuz, futbolcuyuz.” dedi.

Konuşmasında ara ara Türkçe cümlelere de yer veren Jirinovski, Gökçek’e teşekkür ederek, “Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Türkiye sen olmasan, yaşamak neye yarar” diye konuştu.