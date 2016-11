Gökçen Çatlı: "Babamın suikastı en kısa zamanda aydınlanacaktır"

Abdullah Çatlı’nın ölümünün 20’nci yılı sebebiyle Nevşehir’e gelen Gökçen Çatlı babası için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Gökçen Çatlı, yaptığı açıklamada “Bu tarz büyük suikastlarda, kazalarda çok ivedi deşifre olmaz suikast makamları. Ben babamın suikastının da yakın dönemde aydınlanacağına inanıyorum. Devletimizdeki bilgilerin ortaya çıkarılacağını ve adaletin tecelli etmesi adına bunun takipçisi olacağına inanıyorum. Bizim elimizde bu konuyla ilgili net bir veri yok. Şüpheler doğrultusunda devlete ait makamlarımız harekete geçecektir diye düşünüyorum” dedi.

Abdullah Çatlı’nın ölümünün FETÖ terör örgütü ile benzer olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Gökçen Çatlı, “Bizim gözümüzde yabancı örgütlerle çalışan her türlü örgüt güvenilmez konumundadır” diye konuştu.

Çatlı, “Yabancı örgütlerle, makamlarla çalışan her türlü örgüt bizim için güvenilmez konumundadır. Yerli ve milli örgütlere düşmanlık besleyen her örgütün organize bir işi olduğunu düşünüyorum. Bunun yakın dönemde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kelimeler üstünden net bir bilgi olmadan yol almak benim ciddiyetime aykırıdır” ifadelerini kaydetti.

