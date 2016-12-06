GÖKTÜRK-1den ilk sinyal alındı

Mutlu haberi, Twitter hesabından Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık yaptı. Işık, “GÖKTÜRK-1’den fırlatmadan 68 dakika daha sonra beklenen birincil sinyal geldi. Uğurlu olsun” dedi.

Yaklaşık 90 dakikada bir dünya çevresini turlayacak olan GÖKTÜRK-1, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüş ve resim alacak. Bu materyaller hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer istasyonuna aktarılacak. Türkiye’nin 2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2’den sonra ikinci askeri uydusu olma özelliğini içeren GÖKTÜRK-1, yılda 60 binden artı görünüm kaydedecek.