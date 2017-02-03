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Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, halkla buluştu

03 Şubat 2017 Cuma, 14:50

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ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Halk Günü kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Duruay, makamında düzenlediği “Halk Günü”nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyeciliğin gerekliliği için halkla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Duruay, “Vatandaşın sorunu bizim sorunumuzdur. Bizlere iletilen her türlü sorun, istek ve talepleri, imkanlarımız ölçüsünde çözmeye gayret gösteriyoruz.” dedi.

Halk günleri görüşmelerinde halkla iç içe olmanın, onların sıkıntılarına çözüm üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Duruay, “Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, bundan sonra da aynı anlayış doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Duruay, Halk Günü’nde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ankara Fatih Duruay Golbaşî gün halk

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