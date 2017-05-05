Gölbaşı Belediye Meclisi kapılarını öğrencilere açtı

ANKARA (AA) – Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Gölbaşı Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeyi ziyaret eden öğrenciler, Gölbaşı Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısına katıldı.

Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda Başkan Fatih Duruay ve meclis üyeleri ile bir araya gelen öğrencilere öğretmenleri Ercan Buğday eşlik etti.

Öğrenciler, Başkan Duruay’a sorular sorarak, belediyenin işleyişi, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Duruay, meclis toplantısının ardından öğrencilerle makamına geçerek, uygulamalı derslerin öğrenciler için daha anlaşılır ve akılda kalıcı olduğunu söyledi.

Öğretmen Buğday ise, öğrencilere gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Duruay’a teşekkür etti.