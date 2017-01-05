Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nden iki yeni proje

ANKARA (AA) – Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan 2 yeni projenin, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları kapsamında kabul edildiği bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yetişkinlere Güvenli ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı Becerisi Kazandırmak” ve “Mültecilerin Beceri Eğitimi Yoluyla Topluma Uyum ve İletişimlerinin Sağlanmasında Öğretmen Yeterliliklerinin Arttırılması” adlı iki projenin hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Söz konusu projelerin İspanya, İtalya, Portekiz, Polonya ve Yunanistan ile ortaklaşa yürütüleceğini anlatan Uçar, “Beş AB ülkesinin yanı sıra yerel ortak olarak Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile çalışacağız. Sosyal medya kullanımı projesiyle sosyal medya araçlarını kullanırken karşılaşılan tehlikeler konusunda yetişkinlerde farkın dalık oluşturmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uçar, proje sonunda sosyal medya ile ilgili bir eğitim modülü oluşturulacağını belirtti.

Söz konusu modülün, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne sunularak, Türkiye’deki tüm yaygın eğitim kurumlarının hizmetine sunulacağını dile getiren Uçar, şöyle dedi:

“Mültecilerin Beceri Eğitimi Yoluyla Topluma Uyum ve İletişimlerinin Sağlanmasında Öğretmen Yeterliliklerinin Arttırılması adlı projeyle mültecilerin duygusal ve zihinsel yıpranmalarını önleyebilmeyi, savaş ve göç travmalarını atmalarına destek sunabilmeyi amaçlıyoruz. Mültecilere yönelik proje ortağı olarak çok fazla göç alması sebebiyle Hollanda seçilmiştir. Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin Hollanda’ya giderek konu ile ilgili formasyon eğitimi alacaklar.”