Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
ANKARA (AA) – Gölbaşı Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.
Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar’ın konuşmasıyla devam etti.
Uçar, konuşmasında şunları kaydetti:
“Kurumumuz beşikten mezara kadar öğrenme işini planlı, programlı bir şekilde hayata geçiriyor. Okuma yazma bilmeyen insanımızdan, profesörümüze varana kadar herkes bizim hedef kitlemizdir. Herhangi bir sınırlamamız yok. Bunu yaparken de insanımızı pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmeyi, bir iş yerinde çalışabilecek, kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz."
Folklor ekibinin gösterisinin ardından kurdele kesimiyle sergi açılışı gerçekleştirildi.
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışa, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Öztürk, ATO Meclis Üyesi Ali İhsan Güçlü, Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Uçar ve kursiyerler katıldı.
-
Kaymakam Meral'den selden etkilenen köye ziyaret
-
Yozgat'taki sel ve dolu
-
Hayvan pazarında kurban denetimi
-
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
-
Karaman'da trafik kazası: 6 yaralı
-
Milli takıma Damat smokin şıklığı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]