Gölbaşı Kafkas Derneğinden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ziyaret

ANKARA (AA) – Gölbaşı Kafkas Derneği yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti.

Topçu, dernek başkanı Tolga Gençer ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Topçu, Kafkas halklarının adetleri, töreleri, yaşantıları ve danslarıyla her zaman ilgi çektiğini ve dünya medeniyetleri arasında ayrı bir yerlerinin olduğunu söyledi.

Kafkas halklarında, vatan ve millet sevgisinin her zaman ön planda olduğunu aktaran Topçu, bu değerleri için gözlerini kırpmadan canlarını feda edebileceklerini bildirdi.

Topçu, Kafkas halklarının soykırım ve sürgünlere rağmen temel değerlerinden asla vazgeçmediklerini vurgulayarak, “Kafkasyalılar ecdadımızdan bize Kavm-i Necip olarak emanettir ki, sürgün yollarında yaşanmış bu acılarınızı canı gönülden paylaşıyorum, sürgünde kaybettiğiniz canları rahmetle anıyorum. Türk milletinin en renkli kültürlerinden olan Kafkas kültürünü yaşatmanız ve nesillerinizi Kafkas kültürüyle yetiştirmeniz sizlerin atalarınıza karşı en büyük borcunuzdur. Tarihte sizlere bu trajedileri yaşatanlara ve sizleri yok etmek isteyenlere de en güzel cevabı kültürel kimliğinize sahip çıkarak vereceksiniz.” diye konuştu.

Gençer de 73 yıl önce yaşanan soykırımın Kafkasya’da ilk olmadığını, tarih sayfalarından insanlık dışı mezalimlerin oldukça fazla olduğunu belirtti.

“Tutsak bir dağlı yüreğiyle yaşamak yaşamak değildir” düsturuyla özgürlüğüne çok düşkün olan Kafkas halklarının yüzyıllar süren savaşların, sürgünlerin, soykırımların muhatabı olduklarına dikkati çeken Gençer, şunları kaydetti:

“Tarih boyunca aynı kaderi Adigeler, Çeçenler, Osetler, Balkarlar, Kırımlar, Kaberdeyler, Abhazlar da paylaşmıştır. 2 Kasım 1943 tarihinde Almanlarla işbirliği yapıldığı gerekçesi ile 80 bin Karaçaylı yurtlarından aşığı oldukları Mingi Tavlarından koparılarak hayvan vagonlarında günlerce bilinmeyene doğru yola çıkarıldılar. On binlercesi bitmek tükenmek bilmeyen demiryolu yolcuğunda hayatlarını kaybetti. Sağ kalanların büyük bir kısmı ise gittikleri yerlerde hastalık açlık ve soğuk yüzünden telef oldu. Bu olay bizlerin hafızasında hiç eskimeyecek travmalar yarattı ve vicdanlarımızda hiç küllenmeyen yangınlar bıraktı.”