Gölbaşı'nda “15 Temmuz Milli İrade Destanı” fotoğraf sergisi

ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediyesi tarafından, darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşananların konu edildiği “15 Temmuz Milli İrade Destanı” fotoğraf sergisi açıldı.

Belediye hizmet binasındaki meclis salonu önünde düzenlenen sergide, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından yurdun dört bir yanında çekilen fotoğraflar, belediye çalışanları ve vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergide, darbe girişimi gecesi ve sonrası yaşananları anlatan 50 fotoğraf yer alıyor.