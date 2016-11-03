Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

– Şehit Şebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma töreni düzenlendi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma töreni düzenlendi.

Şehit Şebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen törende, demokrasi şehitleri anıldı.

Törende konuşan okul müdürü Ali Küçükkesen, 15 Temmuz gecesi bir grup teröristin TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatını ateş altına aldığını anımsattı.

Darbe girişiminin ardından demokrasi mücadelesi veren kahraman milletin meydanları boş bırakmayarak hainlere fırsat vermediğini aktaran Küçükkesen, “Bu darbe girişimi 241 şehidimizin mübarek kanları, 2 bin 194 gazimizin de fedakarlıkları sayesinde engellenmiştir. 79 milyonun tamamı kahramanlık destanı yazmıştır.” dedi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan ilk grup arasında gazi olan Ahmet Kansız da o gece yaşadıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların fotoğrafları gösterildi, öğrenciler tarafından demokrasi konulu şiirler okundu.