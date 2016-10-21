Gölbaşı'nda 200 yataklı devlet hastanesinin temeli atılacak

ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde yapılacak 200 yataklı devlet hastanesinin temeli atılacak.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan, hastanenin bürokratik işlemlerinin devam ettiğini ve bir hafta sonra temel atma işlemlerinin başlayacağını söyledi.

Uzun süredir ilçenin gündemini meşgul eden Gölbaşı Devlet Hastanesinin yapımına ilişkin resmi işlemlerin ve belediyedeki süreçlerin devam ettiğini aktaran Karaaslan, “Bu işlemler de birkaç gün içinde tamamlanacak ve hastane yapımına önümüzdeki haftadan itibaren başlanacak. Son teknolojiyle yapılacak hastane, yaklaşık 2 yılda tamamlanacak.” dedi.

Hastanenin çevre ilçelere de hizmet vereceğini dile getiren Karaaslan, hastanenin son teknoloji ile donatılacağını sözlerine ekledi.