Gölbaşı’nda 23 Nisan Kutlamaları

ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, hava muhalefetinden dolayı Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonunda devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, yaptığı konuşmada, “Sevgili çocuklar, aydınlık geleceğimizin aydınlık yüzleri, her şeyin en güzeline layık olan sizler, okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcü eleştirilerde bulunabilen, yenilikçi bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanabilen, milli ve manevi değerlerine sahip insan haklarına saygılı, evrensel insani değerleri tam olarak algılamış, kendine güvenen bir insan olarak yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık olarak büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın.” ifadelerini kullandı.

Farklı okullardan öğrencilerin sunduğu gösteriler ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesiyle kutlamalar sona erdi.

Törene Kaymakam Şenol Esmer, ilçe Garnizon Komutanı Murat Kuyucu, Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.