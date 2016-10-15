Gölbaşı'nda aşure dağıtımı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, aşure dağıtımı yapıldı.

Park Eymir Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Ünlü, aşure dağıtımı nedeniyle yaptığı konuşmada, Park Eymir Konutlarının Türkiye’deki en büyük toplu yapı olduğunu ve içerisinde çeşitli illerden vatandaşları barındırdığını belirtti.

Ünlü, “Yönetim olarak birlik ve beraberliği sağlamak için böyle özel günlerimizi halkımıza duyurmak istiyoruz. Kerbela şehitlerini ve Muharrem ayını anmak için aşure ve tavuk ikramında bulunacağız.” dedi.

Aşure dağıtımı sırasında Ömer Halisdemir’in Niğde’deki mezarını ziyaret etmek üzere Manisa’dan gelen 70 kişilik öğrenci kafilesine aşure ikramında bulunuldu.

Öğrencilere eşlik eden Manisa Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sabah namazı kıldıklarını ve ardından TBMM’yi, Emniyet Genel Müdürlüğünü ve Özel Harekat Dairesini ziyaret ettiklerini ifade etti.

Çelik, “Şehitlerimizi rahmetle andık. Gazilerimizle kahvaltı yaptık ve şükranlarımızı ilettik. Burada da aşure dağıtımına iştirak ettik. Allah kabul etsin. Buradan da Niğde’ye geçip şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek Manisa’ya döneceğiz.” dedi.