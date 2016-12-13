Gölbaşı'nda “cam eritme sanatı” kursu

ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde “cam eritme sanatı” kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi, bünyesinde açılan biçerdöver operatörlüğü, deri oymacılığı, seramik biçimlendirme, arıcılık kurslarına bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda başlatılan “cam eritme sanatı” kursuna katılan öğrenciler, 200 derecelik ateş ile cam çubukları eriterek kolye, biblo gibi ürünler yapıyor.

Duyuru yapılmamasına rağmen büyük ilgi gören kursa, her yaş meslek grubundan vatandaşlar katılıyor.

Eğitmen Zeliha Ateş, yaptığı açıklamada, kursun ilçede bir ilk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu kursta genel anlamda sıcak alevde cam çalışıyoruz. Boncuk, biblo ve panolar yapıyoruz. Özel atölyelerde verilen bu kurs halk için çok güzel bir fırsat. Sıcak alevde çalışmak biraz zor. Çok masraflı bir kurs olmamasına rağmen, eğlenceli. Çok fazla duyulmamasına rağmen yoğun talep var.”

Öğrenciler ise cam eritme sanatı ile el, göz ve beyin koordinasyonunun sağlandığını ve aynı zamanda el becerilerinin de arttığını dile getirdi.