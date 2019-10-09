Gölbaşı'nda görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar toplandı

ANKARA (AA) – Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Belediye ekipleri yol kenarında terk edilmiş ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçları topladı.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hurda araçların neden olduğu çevre kirliliğine karşı emniyet ekipleriyle birlikte çalışma yaptı. Ekipler, Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde bulunan, atıl vaziyetteki hurda araçları topladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hurda araçların çevre kirliliğinin yanı sıra, zamanla tehlike arz ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hurda araçlar, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra zamanla içeriğinde bulunan tehlikeli maddeler ile de insan sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Her an patlama ve yanma durumları olabilme tehlikesi yaratabilir. Zabıta ekiplerimiz de tespit edilen bu hurda araçları toplatarak insan sağlığını güvence altına almakta ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor."

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çalışmalarında ilçe genelinde talep ve şikayetler doğrultusunda devam edeceğini belirtti.