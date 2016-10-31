Gölbaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçenin Fabrika Caddesi’nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 TD 7807 plakalı otomobil ile 06 FL 0003 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen kamyonet, refüjdeki elektrik direğinin devrilmesine neden oldu.

Kazada yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, Hasvak Devlet Hastanesi ve Gazi Hastanesine kaldırıldı.