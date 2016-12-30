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Gölbaşı'nda kar yağışı

30 Aralık 2016 Cuma, 15:10

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar yağışı dolayısıyla okulları tatil edilen çocuklar, aileleriyle sokağa çıkarak, doyasıya kartopu oynadı.

Şafak Mahallesi’nde, karın yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, sokakları adeta kayak pisti olarak kulandı.

Poşetlerle yokuşlardan kayarak renkli görüntüler oluşturan çocuklar, soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendi.

Öte yandan, kar yağışının etkisiyle yolların buzlanma riskine karşı Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Ankara Golbaşî Kar Yağışı tatil

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