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Gölbaşı'nda “Kariyer günleri” etkinliği düzenlendi

– Gölbaşı Anadolu Lisesi’nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak “Kariyer günleri” etkinliği yapıldı

02 Aralık 2016 Cuma, 23:40
Gölbaşı'nda "Kariyer günleri" etkinliği düzenlendi

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ANKARA (AA) – Gölbaşı Anadolu Lisesi’nde üniversiteye hazırlanan öğrencilerine yönelik olarak “Kariyer günleri” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri stant açarak, kendi okulları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, okumak istedikleri bölümlere ilişkin stant görevlilerinden bilgi aldı.

Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Mevlüt Yalçınyiğit, “Her yıl üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için okulumuzda bu etkinliği yapıyoruz. Hem motivasyonları artıyor hem heyecanları. Okumak istedikleri okullar hakkında detaylı bilgi alabiliyorlar. Onları üniversiteye hazırlamak bizlerin en büyük görevi. Bunu başarabildiğimize inanıyoruz.” dedi.

Öğrenciler ise etkinlikten yararlandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek hedeflerine ulaşmak için daha çok heyecanlandıklarını söylediler.

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