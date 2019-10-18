Gölbaşı'nda “Muhtarlar Günü” etkinliği düzenlendi

ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığının ev sahipliğinde muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm muhtarlara diz üstü bilgisayar hediye edileceğini söyledi.

Gölbaşı'nda 54 mahalle muhtarı bulunduğunu anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızın, mahallelerin sorunlarını bize aktarma ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında önemli sorumlulukları var. Böyle önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımızın çalışma standartlarını yükseltebilmek adına biz de gerekli teknolojik desteği sağlıyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımıza bu anlamda Gölbaşı Belediyesi olarak dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. Bu bilgisayarlar sayesinde hem muhtarlarımızın işleri kolaylaşacak hem de vatandaşlarımız daha iyi bir şekilde hizmet almış olacak."

Kaymakam Tülin Baydar Bilgihan de Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Bu arada etkinliğe katılanlar asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.