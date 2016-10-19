Gölbaşı'nda nöbet tutan polislere ziyaret

ANKARA (AA) – AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları üyeleri, nöbet tutan polisleri ziyaret etti.

İlçede bulunan polis denetim noktasını ziyaret eden grup, polislere baklava ikram etti.

Gençlik Kolları Başkanı Tarık Kuyrukçu, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz ruhunun ancak ve ancak emniyet güçlerini sahiplenerek yaşatılabileceğini ifade etti.

Vefalı bir duruş sergilemek için çaba gösterdiklerini ifade eden Kuyrukçu, “15 Temmuz gecesi gaziliği yaşayan tüm Gölbaşı halkı adına AK Parti gençliği olarak vatanımızın ve milletimizin bütünlüğü için gece gündüz demeden çalışan emniyet güçlerimize ziyaret gerçekleştirdik.” dedi.

Kuyrukçu, son zamanlarda gündemde olan Gölbaşı’na gazilik unvanı verilmesi konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

“Şunun özellikle altını çizerek açıklamak istiyorum. Gölbaşı’nın gazilik unvanını ancak ve ancak samimiyetle yapılan bu gibi girişimlerle tasdik ettirebiliriz. Bizler 15 Temmuz’dan bu yana tuttuğumuz nöbetlerle gerçekleştirdiğimiz asker, polis ve jandarma komutanlıkları ziyaretleriyle Gölbaşımız’da gazi olan ağabeylerimiz ve kardeşlerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle bunu kanıtladığımıza inanıyoruz. Özel Harekat’ta bunu söyledim ve tekrar söylüyorum; bu iş, siyasi şov malzemesi yapılamayacak kadar ulvi bir görevdir.”