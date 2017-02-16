Gölbaşlı girişimciler sertifikalarını aldı

ANKARA (AA) – Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile İŞKUR işbirliğinde düzenlenen 70 saatlik KOSGEB girişimcilik kursunu tamamlayan 50 kursiyere sertifikaları verildi.

Esnaf Odası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen sertifika dağıtımına, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut ve KOSGEB Ankara Sincan Müdürü Hacı Murat Elyürek ile sertifika almaya hak kazananlar katıldı.

KOSGEB Ankara Sincan Müdürü Elyürek, programda yaptığı konuşmada, kurslarda büyük talep olduğunu, her mahalleye girişimcilik kursu açtıklarını söyledi.

Dün de bir ilçede 10 sınıflık bir protokol imzaladıklarını ifade eden Elyürek, “Gelecek hafta da başka bir ilçemizde 25 sınıf için protokol imzalayacağız. 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 20’lik bir artış oldu. 2017 yılında da yüzde 100’lük bir artış bekliyoruz. Normalde ayda bir defa yapılması gereken kursları ayda 3 defaya çıkardık.” dedi.

Kurslara ilişkin bilgi veren Albut da katılımcıların bir kısmının işlerini hazırladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.