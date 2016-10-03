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Gölde mahsur kalan 4 genç, su bisikletiyle kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, teknelerinin motoru arıza yapınca gölde mahsur kalan 4 genç, su bisikletiyle kurtarıldı.Edinilen bilgiye takriben, polis ekipleri Beyşehir Gölü açıklarında tekne içerisinde 4 gencin mahsur kaldığı ihbarı üstüne Vuslat Parkı sahiline geldi.

03 Ekim 2016 Pazartesi, 16:38
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, teknelerinin motoru arıza yapınca gölde mahsur kalan 4 genç, su bisikletiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye takriben, polis ekipleri Beyşehir Gölü açıklarında tekne içerisinde 4 gencin mahsur kaldığı ihbarı üstüne Vuslat Parkı sahiline geldi. Gölün açıklarında kıyıdan uzaklaşan seyyar iskeleye emrindeki bir teknenin bağlı olduğunu ve içerisinde 4 kişinin mahsur kaldığını belirleyen polis ekipleri, gençleri kurtarmak için harekete geçti. Polis, su aracı olmadığı için deniz bisikleti işletmecilerinden takviye istedi. Bunun üstüne Sevgi Adası önünden açıklara içten ilerlemeye başlayan bir su bisikleti, yardım bekleyen gençleri alarak kıyıya çıkardı. Uzun zaman göl açıklarında mahsur durumda beklediği kayıtlı gençlerin afiyet durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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