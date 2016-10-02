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Gölde mahsur kalan gençler kurtarıldı

02 Ekim 2016 Pazar, 17:30
Göl açıklarında mahsur kalan gençler deniz bisikletiyle kurtarıldı

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KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, teknelerinin motoru arızalanınca Böyşehir Gölü açıklarında mahsur kalan 4 genç, deniz bisikletiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Gölü açıklarında tekne içerisinde 4 gencin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Vuslat Parkı kıyısına geldi.

Gölün açıklarında kıyıdan uzaklaşan seyyar iskeleye bağlı bir teknenin içerisinde 4 kişinin mahsur kaldığını gören ekipler, deniz bisikleti işletmecilerinden yardım istedi.

İşletmeciler, Sevgi Adası önünden açıklara doğru ilerleyip gençleri kurtardı.

Deniz bisikleti kurtardı genç gol Konya

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