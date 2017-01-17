Göle düşen inek iple kurtarıldı

KONYA (AA) – Beyşehir Gölü’nde su içmek için çıktığı buz kütlesinin kırılması sonucu göle düşen bir inek, sahibi ve çekim yapmak için göle gelen gazetecilerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Çiftlik Mahallesi’nde büyükbaş hayvan besleyen Musa Yılmaz, sürüsünü yüzeyi donan Beyşehir Gölü kıyısına getirdi. Su içmek için buz kütlesinin üzerine çıkan bir inek, buzun kırılması sonucu göle düştü.

İnek, Yılmaz ve o sırada gölde çekim yapan gazetecilerin çabasıyla boynundaki ip çekilerek kurtarıldı.

Yılmaz, yerleşim merkezinde elektrikler olmadığından dolayı sulama ihtiyaçlarını karşılamak için sürüyü araziye çıkardığını belirterek, “Bir ineğim su içmek için buzun üzerine yönelince olanlar oldu. Buz göçünce hayvan göle düştü. Çekim yapmak için göle gelen gazeteciler ve vatandaşların yardımıyla kurtardık.” diye konuştu.