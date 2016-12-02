KAYSERİ (AA) – MUSTAFA ÖNAL – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un futbolcusu Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor filelerine gönderdiği gollerle yaklaşık 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Galatasaray’dan transfer edilen 33 yaşındaki Umut, ligin geride kalan haftalarında beklentileri karşılayamadı ve uzun süre gol yollarında suskun kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda 29 Kasım’da oynanan maçta Boluspor’a karşı 2 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, 227 gün sonra gol hasretini sona erdirirken, ligde zor günler geçiren takımının Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde de moral depolamış oldu. Umut, resmi maçlardaki en son golünü, geçen sezon 16 Nisan’da Galatasaray formasıyla Antalyaspor’a karşı atmıştı.

Umut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından gol atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gollerine devam ederek, takımına katkı vermek istediğini vurgulayan Umut, “Kupa maçında gol attığım için kendi açımdan sevinçliyim. Goller benim için moral oldu. Kupada gol atmak güzel ama önemli olan ligde golle buluşup istikrarlı bir şekilde ligde devam etmem. Bu benim için daha önemli. Takımıma hem kupada hem de ligde daha çok katkı sağlamak istiyorum.” diye konuştu.

– “Trabzonspor maçı önemli”

Boluspor galibiyetinin takıma olumlu yansıdığını dile getiren tecrübeli golcü, “Ligde sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Boluspor galibiyeti bizim için moral oldu. Şimdi ligde çok önemli Trabzonspor maçımız var. Trabzonspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Gerçekten sıkıntılı durumdayız, galip gelmemiz gereken bir maç. Gerçi Trabzonspor’un da durumu kritik, iki taraf içinde zor bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak çok iyi maçlar çıkardıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydeden Umut, “Son dakikalarda bilinçsiz goller yiyerek puanlar kaybettik. Fikstürdeki yerimizden dolayı da sıkıntı yaşıyoruz ama genelde iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İyi maçlar çıkarıyoruz, inşallah artık bu iyi oyunu sonuca yansıtıp alt sıralardaki tehlikeli bölgeden bir an önce çıkmak istiyoruz. İnşallah bu haftaki maç bizim için çıkış maçı olacak.” diye görüş belirtti.

– “Trabzonspor, çok sevdiğim kulüplerden biri”

Umut, ligin 13. haftasında 5 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri Trabzonspor maçının iyi bir ortamda geçmesini temenni etti.

Geçmişte Trabzonspor forması da giydiğini hatırlatan Umut, “Trabzonspor, çok sevdiğim ve hayatım boyunca unutamayacağım en önemli kulüplerden biri. Onlar da sıkıntılı dönem yaşıyor, umarım önce biz, sonra da onlar bu sıkıntılı yerden çıkar. Öncelikle bu haftaki maçı kazanan taraf biz olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Taraftardan da destek isteyen Umut, Trabzonspor maçında tribünlerin desteğini alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

– 15 maç sonra gol sevinci yaşadı

Sarı-kırmızılı oyuncu, Boluspor’a attığı gollerle, ligde yaklaşık 7 ay süren gol hasretine son vermiş oldu.

En son golünü Galatasaray’da forma giyerken geçen sezonun 29. haftasında 16 Nisan’da Antalyaspor’a atan futbolcu, o tarihten bu yana gol sevinci yaşamamıştı.

Galatasaray ve Kayserispor’da, Boluspor maçına kadar forma giydiği 15 karşılaşmada ağları havalandıramayan Umut, “gol orucuna” ancak bu hafta son verebildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu tarafından Boluspor maçına ilk 11’de başlatılan Umut, 69 ve 80. dakikalarda topu filelerle buluşturarak, uzun zaman sonra gol sevinci yaşadı.