Gölova'da balık tutma yarışması

SİVAS (AA) – Sivas'ın Gölova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Balık Tutma Yarışması" düzenlendi.

Gölova baraj gölünde düzenlenen yarışmaya, ilçede eğitim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Balık tutma yarışmasını izleyen Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, su ve yeşilin bir arada olduğu Gölova ilçesinde böyle bir organizasyon yapılmasından mutlu olduklarını ifade etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde böyle bir yarışmanın tertip edilmesinin güzel olduğunu aktaran Karaosmanoğlu, "Bu yarışmada, ilk balık yakalayan ile en büyük balık yakalayan arasında derecelendirme yapılmıştır. Dereceye giren kardeşlerimizin ödüllerini de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında takdim edeceğiz." dedi.

