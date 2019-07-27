Gölova'da balık tutma yarışması
SİVAS (AA) – Gölova ilçesinde, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "Balık Tutma Yarışması" düzenlendi.
Gölova barajı çevresinde düzenlenen yarışmaya, Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yenidünya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yılmaz Sönmezateş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Tamer Altun, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
En büyük balığı yakalayan SYDV Müdürü Yahya Gökçe, yarışmanın birincisi oldu.
Bu tür etkinliklerin kaynaşma konusunda önemli bir faktör olduğunu aktaran Kaymakam Karaosmanoğlu, "Hem balık tutarak stres atmak, hem de güzel bir aktivite yaparak kaynaşmayı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yarışmayı geleneksel hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.
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