Gölün ortasındaki adaya yürüyerek gidiyorlar

KONYA (AA) – Beyşehir Gölü’ndeki Mada Adası’nda yaşayanlar, göl yüzeyinin donmasının sonucu ulaşımı yürüyerek sağlıyor.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’ndeki Mada Adası’nda 30 hanede 200 kişi yaşıyor. Yaz aylarında adaya teknelerle ulaşımı sağlayan ada sakinleri, göl yüzeyinin buzla kaplanmasının ardından ulaşımı yürüyerek sağlıyor.

Canlarını hiçe sayarak buzun üzerine çıkan ve yaya olarak karşı kıyıya, karşı kıyıdan da yine adaya buz üzerinde yürüyerek geçmek zorunda kalan vatandaşlar, kış şartlarında zor günler yaşıyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ocak ayından itibaren kıyıları donan Beyşehir Gölü’nün yüzeyinin aşırı soğuklar nedeniyle bir süre sonra tamamen buzla kaplandığını söyledi.

Beyşehir Gölü’nün insan yaşamı olan tek adası durumundaki Mada Adası’nda göl yüzeyinin buzla kaplanmasının ardından yaşam sürenlerin zor günler geçirdiğini aktaran Büyükkafalı, “Göle, ulaşım buz tutmadan önce teknelerle sağlanıyordu. Şimdi göl yüzeyi donunca insanlar çaresizlikten ihtiyaçlarını görmek için karşı kıyıya tehlikeye rağmen yürüyerek geçiyor. Dönüş yolculuğu da buz üzerinden yaya olarak sağlanıyor. Hal böyle olunca her an ölüm tehlikesi ile burun burunalar.” diye konuştu.

– Göl üzerinde bisikletle geziyorlar

Öte yandan, Beyşehir Gölü’nün donmasının ardından insanlar göl üzerinde tehlikeye aldırmadan buz üzerinde gezinti yapıyor.

Buz üzerinde yürüyen ve bisikletiyle seyir yapanlar, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşmak için birbiriyle yarışıyor. Beyşehir’in simgesi haline gelen Aşk Adası’na buz üzerinde yürüyerek çıkanlar, ilginç görüntüler sergiliyor.