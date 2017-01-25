ANKARA (AA) – Keçiören Belediyesince kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında Iğdır’dan gelen 45 başarılı lise öğrencisi Keçiören’de ağırlandı.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, sömestr tatiline giren Iğdırlı 45 başarılı lise öğrencisini Gönül Köprüsü Projesi kapsamında misafir etti. Keçiören’in yanı sıra Ankara’nın turistik mekanlarını da gezip görme imkanı bulan öğrenciler, 3 gün boyunca Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Estergon Kalesi, Deniz Dünyası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Anıtkabir ve Hacıbayram’ı ziyaret etti.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen bowling turnuvasına da katılan öğrenciler, Ankapark’ı gezdi. Öğrenciler Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan TBMM ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, vatandaşların kahramanlık destanı yazdığı mekanları yakından gördü.

Ziyaretlerin ardından öğrencileri makamında ağırlayan Ak, “15 Temmuz’da milletimiz tıpkı Çanakkale’deki gibi bir desten yazarak hainlere en güzel cevabı verdi, ülkesine sahip çıktı. Çünkü bizlerin başka bir ülkesi yok. Gençlerimize güvenimiz tamdır. 15 Temmuz’da gençlerimiz en ön saflardaydı.” ifadelerini kullandı.

Iğdırlı öğrenciler de kendilerini Keçiören’de ağırlayan Ak’a teşekkür ederek, kendileri için çok güzel bir kültür gezisi olduğunu belirtti.